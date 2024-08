Malore in spiaggia, addio al leader di “Lino e i gabbiani”. Il biellese Pasquale De Palma aveva 79 anni, inutile il ricovero al pronto soccorso.

Aveva 79 anni e insieme alla sua orchestra aveva fatto ballare e riempito le estati a generazioni di biellesi, e non solo. Ieri Pasquale De Palma, per tutti “Lino”, ha perso la vita a seguito di un malore che l’ha colpito in spiaggia, mentre era in vacanza a Bellaria-Igea Marina. Erano circa le 16 quando l’uomo si è accasciato.

Subito è stato lanciato l’allarme, e la spiaggia è stata raggiunta da un’ambulanza del 118. Gli operatori hanno iniziato le manovre di rianimazione, alle quali pareva che Lino iniziasse a rspondere. Poi però al pronto soccorso di Rimini la situazione è rapidamente peggiorato, e per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.

Un personaggio conosciuto e amato

Come accennato, Lino De Palma era un personaggio conosciutissimo nel mondo della musica da ballo e delle feste di paese. Originario della Puglia, è venuto al Nord per lavoro per lavorare ma soprattutto per iniziare la carriera nel settore dello spettacolo. Tantissimi i biellesi (e non solo biellesi) che lo ricordano. Ieri è apparso sui social anche un affettuoso post della “Peschiera”, noto locale di Valdengo dove Lino era stato protagonista per tantissime piacevoli serate.

