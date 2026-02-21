Blocco di cemento cade dal camion e colpisce un carro funebre. Singolare incidente, per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Blocco di cemento cade dal camion e colpisce un carro funebre

Incidente decisamente insolito nei giorni scorsi a Mottalciata, dove un blocco di cemento è improvvisamente finito contro un carro funebre in transito lungo la via principale del paese. L’episodio si è verificato in prossimità di un cavalcavia e, fortunatamente, non ha causato feriti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un autoarticolato che stava percorrendo l’arteria principale avrebbe perso parte del carico: un blocco di cemento che, cadendo sull’asfalto, ha colpito due veicoli sopraggiunti. Tra questi un carro funebre, che al momento dell’impatto risultava vuoto, e una Ford Focus.

Danni solo alle carrozzerie

Il mezzo pesante, un camion Iveco condotto da un 24enne residente in provincia di Vercelli, stava trasportando materiali edili. Per cause ancora in fase di accertamento, il blocco si sarebbe staccato dal carico, finendo la sua corsa contro i veicoli che seguivano. Il carro funebre, guidato da un 43enne del Vercellese, ha riportato danni alla carrozzeria. Coinvolta anche una Ford Focus condotta da un uomo di 50 anni residente a Cossato.

A parte lo spavento iniziale, la situazione è rimasta sotto controllo e non si sono registrate conseguenze per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le parti hanno provveduto a compilare il modulo di constatazione amichevole (Cid), mentre restano da chiarire eventuali responsabilità legate al fissaggio e alla sicurezza del carico trasportato.

Foto d’archivio

