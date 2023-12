Boschi in fiamme nell’Ossola: il rogo provocato dalla caduta di alberi sull’alta tensione. Lavoro estenuante sulle alture di Montecrestese per vigili del fuoco e squadre Aib.

Boschi in fiamme nell’Ossola: il rogo provocato dalla caduta di alberi sull’alta tensione

Bruciano ormai da più di un giorno i boschi sopra Montecrestese, in Ossola. Le raffiche di vento, persistenti dal pomeriggio di ieri, venerdì 22 dicembre, stanno complicando l’intervento contro un vasto incendio che si è sviluppato nelle frazioni Piaggino e Castelluccio. La situazione richiede l’impegno continuo di numerose squadre, tra cui volontari dell’Aib provenienti da tutta la provincia, vigili del fuoco e carabinieri, che hanno lavorato senza sosta durante la notte scorsa e poi per tutta la giornata odierna per proteggere le frazioni dall’avanzare delle fiamme.

Il rogo potrebbe essere stato causato da uno o più alberi divelti dal vento e poi finiti sui cavi dell’alta tensione. Si sarebbe innescata una scintilla che avrebbe poi fatto divampare il rogo. Un’ipotesi comununque ancora da verificare.

Il problema del vento

Le forti raffiche di vento hanno alimentato le fiamme, portandole a lambire alcune abitazioni nella zona interessata. Tuttavia, grazie all’opera coordinata delle squadre antincendio, è stato possibile contenere la propagazione del fuoco e limitare i danni alle proprietà.

Nonostante l’ampio raggio dell’incendio, non sono coinvolte persone, animali, abitazioni o stalle. La gestione dell’emergenza è affidata a squadre di vigili del fuoco, volontari dell’Aib, carabinieri e carabinieri forestali, che sono sul posto per coordinare gli sforzi e garantire il controllo della situazione.

L’apprensione dei residenti

In queste ore molti residenti hanno postato immagini del rogo. E non è uno scenario che lascia tranquilli.

L’incendio, reso più complesso dalle condizioni meteorologiche avverse, richiede un costante monitoraggio e intervento da parte delle autorità competenti. La comunità locale rimane in allerta, mentre le operazioni di spegnimento proseguono nella speranza di contenere al più presto l’incendio che ha colpito la zona di Montecrestese.

Foto postate su Facebook da Alberto Preioni