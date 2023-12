Scontro tra due auto al semaforo di Prato Sesia: coinvolti anche due bambini. LE FOTO

Scontro tra due auto al semaforo di Prato Sesia: coinvolti anche due bambini. Traffico rinasto a lungo regolato a senso unico alternato.

Scontro tra due auto al semaforo di Prato Sesia: coinvolti anche due bambini

Disagi e rallentamenti al traffico sulla provinciale 299 all’altezza del samaforo lungo il rettilineo di Prato Sesia. Qui nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 dicembre, si sono scontrate due autovetture, ed entrambe stavano procedendo in direzione Grignasco.

Secondo i primi rilievi, una Fiat Panda beige avrebbe tamponato una una Bmw station wagon nera. La dinamica è comunque ancora ufficiosa: starà alle forze dell’ordine stabilire con precisione che cosa sia accaduto.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto due ambulanze, i vigili del fuoco di Romagnano, gli agenti della polizia stradale e i carabinieri. Sulla Panda c’erano due persone anziane, sulla Bmw un uomo e due bambini. Il personale sanitario ha preso in carico la situazione: nessuno dei coinvolti appariva grave, a parte il trauma della botta improvvisa.

In ogni caso, tutti sono stati controllati e i casi più a rischio sono anche stati condotti al pronto soccorso.

Disagi al traffico

Il traffico è stato rallentato, e per qualche ora la strada provinciale è stata regolata a senso unico, usando per l’altro senso un percorso alternativo. Il transito non è comunque mai stato interrotto.