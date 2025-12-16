Botte tra il pubblico durante la partita di calcio giovanile. E’ accaduto a Trino, una donna è stata anche portata al pronto soccorso.

Botte tra il pubblico durante la partita di calcio giovanile

Alta tensione e anche violenza sabato pomeriggio a Trino durante una partita di calcio giovanile, dove una lite scoppiata tra alcuni spettatori ha finito per degenerare, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

L’episodio è avvenuto nel corso dell’incontro tra Lb Trino e Popolo. Secondo quanto ricostruito, il clima sugli spalti si sarebbe progressivamente surriscaldato a causa di reiterati insulti rivolti all’arbitro, un direttore di gara messo a disposizione dalla società di casa. Le proteste, provenienti da una parte del pubblico ospite, sarebbero proseguite per buona parte della partita, fino a quando la situazione è sfuggita di mano.

Si accende la rissa

Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: ne è nata una colluttazione che ha coinvolto alcuni adulti presenti a bordo campo. A farne le spese è stata una madre, spettatrice estranea alla lite, colpita durante i momenti più concitati. La donna è stata successivamente accompagnata in ospedale per accertamenti.

Per evitare che i giovani calciatori assistessero alla scena, i bambini sono stati fatti rientrare negli spogliatoi, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri per riportare la calma e avviare gli accertamenti necessari. Le forze dell’ordine stanno ora valutando eventuali responsabilità e le possibili denunce.

