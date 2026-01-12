Brigadiere 43enne stroncato da un malore mentre era in servizio. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

Brigadiere 43enne stroncato da un malore mentre era in servizio

Lutto nell’Arma dei carabinieri in tutto il Piemonte per la morte improvvisa del brigadiere Domenico Castiello, scomparso l’altra sera sera all’età di 43 anni. Il sottufficiale è stato colto da un malore mentre stava svolgendo il proprio servizio.

I colleghi presenti sono intervenuti immediatamente, allertando anche il 118, ma nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario non c’è stato nulla da fare.

Attualmente in servizio a Racconigi

Originario della provincia di Caserta, Castiello prestava servizio nella stazione dei carabinieri di Racconigi dal 2019, reparto che fa capo alla Compagnia di Savigliano. In precedenza aveva operato a Carmagnola, maturando un’esperienza professionale che lo aveva portato a diventare una presenza solida e affidabile anche nel territorio racconigese.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale, ma anche l’Arma intera, che piange un proprio valido operatore. In pochi anni Castiello era riuscito a farsi conoscere e apprezzare, instaurando un rapporto di fiducia con cittadini e istituzioni.

Il cordoglio del ministro Crosetto

«A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del brigadiere dei carabinieri Domenico Castiello, mancato in seguito a un malore mentre prestava servizio presso la stazione di Racconigi. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi dell’Arma». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

