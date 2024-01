Cacciatore stroncato da malore nei boschi: aveva 55 anni. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero di stanza a Borgosesia, ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Cacciatore stroncato da malore nei boschi: aveva 55 anni

Un cacciatore di 55 anni è morto l’altro giorno nei boschi di Cerrione, nel Biellese, a seguito di un improvviso malore. L’uomo era uscito per una battuta con alcuni amici, ma un malore fulminante (probabilmente una crisi cardiaca) non gli ha dato scampo.

Era arrivato da Milano

Come riportano i colleghi di Prima Biella, Roberto Aldo Giuseppe Maria Franco era arrivato da Milano. E si sarebbe improvvisamente accasciato mentre era in localoità San Sudario, dopo aver avvertito un forte dolore al petto. I compagni che si trovavano con lui hanno provato a rianimarlo, ma hanno subito capito che la situazione era grave. Così hanno dato l’allarme. Sono così arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza.

Subito dopo è atterrato anche l’elicottero della base di Borgosesia. Ogni tentativo di rianimare il cacciatore si è però rivelato inutile. In seguito al rapporto presentato dai carabinieri, il magistrato ha subito consegnato la salma ai familiari, non ritenendo vi fossero elementi per ordinare l’autopsia.

Foto d’archivio