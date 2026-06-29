Cade nel canale della centrale: salvato prima che la corrente lo trascini via

Un uomo è stato salvato nella mattinata di ieri, sabato 27 giugno, a Quassolo, nel Canavese, dopo essere caduto in un canale nei pressi della centrale idroelettrica. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 e ha fatto partire un intervento rapido da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

La situazione è apparsa subito delicata per la presenza dell’acqua e della corrente. L’uomo è rimasto bloccato vicino a una paratia, una circostanza che ha evitato conseguenze peggiori e ha permesso ai soccorritori di individuarlo e raggiungerlo prima che venisse trascinato oltre.

Una corsa contro il tempo

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte, affiancate dagli specialisti del nucleo Saf, speleo-alpino-fluviale. In supporto è stato attivato anche l’elicottero Drago, impiegato per garantire assistenza dall’alto durante le operazioni.

Determinanti sono state anche le indicazioni arrivate da alcuni testimoni presenti nella zona. Le loro segnalazioni hanno aiutato le squadre a localizzare l’uomo nel canale e a organizzare le manovre di recupero in un contesto reso complesso dall’acqua e dalla struttura dell’impianto.

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Il recupero e le cure

Una volta raggiunto, l’uomo è stato estratto dal canale e affidato al personale sanitario del 118. I soccorritori lo hanno stabilizzato sul posto, prima del trasferimento in ambulanza all’ospedale di Ivrea per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le sue condizioni, fortunatamente, non risultano gravi. Il salvataggio si è concluso senza conseguenze drammatiche grazie alla rapidità dell’intervento e al coordinamento tra le squadre impegnate nella zona della centrale idroelettrica.

Accertamenti sull’accaduto

Restano da chiarire le cause della caduta nel canale. I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e capire come l’uomo sia finito nell’acqua nei pressi dell’impianto.

Foto redazione

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