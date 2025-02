Cade dalla scala mentre sistema le tende sul balcone: morta sul colpo. Tragico infortunio domestico, la donna aveva 51 anni.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la donna era sul balcone del secondo piano di una palazzina a sistemare le tende esterne. Per raggiungere l’attacco delle tende era salita su una scala: improvvisamente però ha perso l’equilibrio, o forse è scivolata, ed è caduta picchiando con violenza la testa contro la balaustra. E’ morta così nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio, una donna di soli 51 anni, Claudia Udrescu, di origine romena. Il dramma è accaduto a Torino, quasi sotto gli occhi del compagno.

Nulla da fare per la donna

Come riportano i colleghi di Prima Torino, il violento trauma alla testa è stato fatale per la donna. Sul posto è giunta la polizia e il medico legale che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso. Al momento dell’incidente in casa con la donna era presente il suo compagno, che ha dato subito l’allarme. In ogni caso la polizia indaga ancora per fare piena chiarezza sull’accaduto.

