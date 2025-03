Cade e finisce sotto le ruote di un’auto: terribile fine per un giovane motociclista. Morto sul colpo un centauro di soli 25 anni.

Cade e finisce sotto le ruote di un’auto: terribile fine per un giovane motociclista

Un giovane di appena 25 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, domenica 2 marzo, in un tragico incidente avvenuto nei pressi del centro abitato di Gravere, nella valle di Susa. La vittima è Simone Lazzarotto, un centauro che è finito sotto le ruote di una vettura dopo una caduta.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava procedendo sulla statale 24 in sella alla sua Aprilia quando, all’altezza di una curva, è scivolato sull’asfalto. Purtroppo il centauro è caduto invadando la corsia opposto proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un’auto Suzuki S-Cross, che procedeva nel senso opposto. La moto è rimasta sotto le ruote.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa di Susa, i vigili del fuoco e i carabinieri di zona. Purtroppo per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare. Ferito in modo leggero il conducente della vettura, un uomo di 54 anni, che stato trasportato all’ospedale di Susa da un’ambulanza.

La circolazione è stata a lungo chiusa in entrambi i sensi per permettere le operazioni di soccorso e poi di sgombero dei mezzi coinvolti. Sarà ora compito dei carabinieri della compagna di Susa definire in modo più preciso la dinemica della tragedia.

