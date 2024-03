Camion esce di strada a Masserano e finisce nel fossato. LE FOTO

Camion esce di strada a Masserano e finisce nel fossato. Intervento di carabinieri e vigili del fuoco, illeso il conducente.

Camion esce di strada a Masserano e finisce nel fossato

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 29 marzo, i vigili del fuoco di Biella sono intervenuti per un automezzo pesante di nazionalità estera che trasportava materiale plastico a lato della carreggiata. Il fatto è accaduto sulla strada provinciale 317 che da San Giacomo di Masserano collega Rovasenda.

L’automezzo, ancora per cause non note, è uscito dalla carreggiata finendo la sua marcia all’interno di un fossato. Il conducente risulta illeso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e per capire la dinamica dell’incidente.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook