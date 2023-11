Camion esce di strada e si rovescia nel fossato. Incidente nel Vercellese, lunghe manovre per rimuovere il mezzo.

Camion esce di strada e si rovescia nel fossato

Nella mattinata di ieri, lunedì 13 novembre, un camion è finito fuori strada lungo la strada provinciale 31 bis del Monferrato, nel territorio di Crescentino. Per cause ancora da stabilire, il mezzo ha terminato la sua corsa in località Cascinotti tra un fosso e la recinzione di un’abitazione, rovesciandosi su un fianco e piegando anche un lampione. Impossibile per il conducente uscireda solo da quella situazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i volontari della Protezione civile di Crescentino.

Strada chiusa per rimuovere il pesante veicolo

Per effettuare l’intervento di rimozione del pesante automesso è stato necessario chiudere il tratto di strada. Sul posto è stato necessario far arrivare una potente autogrù, che è riuscita a tirare fuori dal fossato il pesante automezzo. Per fortuna il conducente aveva riportato traumi leggeri.

Non è ancora chiaro quale sia la causa dell’incidente: in quel tratto la strada provinciale 31bis non presenta particolari pericoli, e nemmeno sono stati coinvolti altri veicoli.

