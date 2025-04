Camion in fiamme sulla A26, intervengono i vigili del fuoco. Completamente carbonizzate le ruote del veicolo.

Camion in fiamme sulla A26, intervengono i vigili del fuoco

Veciolo in fiamme lungo l’autostrada A26 nella serata di ieri, lunedì 14 aprile. E’ accaduto intorno alle 20.45, quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona è stata allertata per l’incendio di un camion sulla tratta autostradale che costeggia il Lago Maggiore, nella corsia in direzione Gravellona Toce.

LEGGI ANCHE: Scontro tra sei autovetture, bloccata l’autostrada

Le ruote in fiamme

Arrivato sul posto, poco prima dell’uscita di Carpugnino, il personale dei vigili del fuoco ha trovato un carrello di un camion con le gomme avvolte dalle fiamme. Celermente ha provveduto ad estinguere il fuoco e mettere in sicurezza l’area del sinistro.

In supporto gli operatori di Arona sono arrivate anche una squadra di vigili del fuoco da Verbania e una da Stresa. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico, e il personale di Autostrade.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook