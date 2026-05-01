Camion perde il carico in tangenziale: maxi-tamponamento e traffico in tilt. La carreggiata trasformata in un tappeto di detriti, inevitabile l’impatto per i veicoli che seguivano.

Camion perde il carico in tangenziale: maxi-tamponamento e traffico in tilt

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, sulla tangenziale sud di Torino, nel tratto compreso tra gli svincoli di La Loggia e Debouché. L’episodio ha mandato in tilt la circolazione in direzione Milano, con pesanti ripercussioni anche sulla carreggiata opposta.

Per motivi ancora da accertare, un auto-articolato in viaggio verso Nord haperso improvvisamente parte del carico. Il materiale finito sull’asfalto ha trasformato la carreggiata in un’area piena di detriti, rendendo impossibile evitarli per i veicoli in arrivo.

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Tamponamento fra tre auto

Tre le auto coinvolte nel successivo tamponamento: i conducenti, nel tentativo di schivare gli ostacoli o a causa dell’impatto con il materiale disperso, hanno perso il controllo dei mezzi, riportando danni significativi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e la rimozione del carico, mentre la polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il bilancio: due feriti

Nonostante la gravità della scena, il bilancio è contenuto: due persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasportate in codice verde all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Gli altri automobilisti coinvolti sono stati assistiti sul posto dal personale del 118 senza necessità di ricovero.

Pesanti, invece, le conseguenze sulla viabilità, con lunghe code e rallentamenti protrattisi per diverse ore.

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