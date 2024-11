Camion si ribalta percorrendo una rotonda, strage di maiali. Morti nell’incidente 28 dei 60 animali che viaggiavano sull’autoarticolato.

Camion si ribalta percorrendo una rotonda, strage di maiali

Quasi la metà degli animali trasportati sono morti nell’incidente. Strage di maiali nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre, nella zona di Carignano, nel Torinese. Un autoarticolato si è ribaltato percorrendo un’ampia rotatoria lungo la strada proviciale 20 in direzione di Carmagnola. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Il camion trasportava 60 maiali, e di questi ne sono morti 28 per l’impatto. Nulla da fare per loro, e altri sono rimasti feriti in vario modo. Secondo quanto emerso, il conducente ha perso improvvisamente il controllo del mezzo all’interno della rotonda. Per fortuna è rimasto illeso e non sono stati coinvolti altri veicoli.

Lungo lavoro per rimuovere le carcasse degli animali

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti poco dopo i vigili del fuoco del distaccamento di Carmagnola e i carabinieri della compagnia di Moncalieri. Molto lunghe e complesse le operazioni per sgomberare il camion, e maiali ancora vivi e le carcasse degli animali deceduti. L’intervento è proseguito per ore, con relativi disagi alla circolazione in zona.

Foto d’archivio

