Campeggi del Lago Maggiore al setaccio della Guardia di finanza. Scoperte varie irregolarità: casette e ponteggi abusivi, nonché tasse non pagate.

Campeggi del Lago Maggiore al setaccio della Guardia di finanza

Opere abusive e non accatastate, strutture che risultavano mobili e che sono invece fisse, tasse non pagate. Sono i risultati di una serie di ispezioni effettuate dagli operatori della Guardia di finanza nei mesi di marzo e aprile in alcune attività turistico-ricettive e cantieristiche navali site sulle rive del Lago Maggiore.

Le attività ispettive hanno consentito di constatare il mancato accatastamento di 5 pontili per 729 metri quadrati e di 92 strutture in legno che, seppur catalogate come case abitative mobili, sono risultate installate in maniera stabile al terreno, nonché collegate alle reti idriche, elettriche e fognarie, superando il periodo temporale oltre il quale è obbligatorio procedere alla regolarizzazione mediante l’accatastamento.

Imu non pagata

Nei confronti dei trasgressori, i finanzieri hanno constatato anche l’evasione dell’Imu per un totale di circa 166mila euro negli ultimi cinque anni. Oltre a ciò, c’è l’evasione di canoni demaniali per circa 50mila euro e l’omissione del versamento della Tari per circa 5mila euro.

Il servizio svolto rientra nell’ambito delle iniziative condotte dalla componente aeronavale del corpo per prevenire e reprimere le violazioni in materia di tutela del demanio e patrimonio dello Stato. La Guardia di finanza assicura, infatti, mediante la componente aeronavale, una costante presenza e un’adeguata attività di controllo sulle acque interne, svolgendo l’importante ruolo di “Polizia dei Laghi” a favore della collettività.

