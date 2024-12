Camper contromano in autostrada, muore una donna di 42 anni. Tragedia sulla A8, il veicolo si è schianatato frontalmente contro una vettura.

Camper contromano in autostrada, muore una donna di 42 anni

Tragedia sulla A8 nei pressi dello svincolo di Gallarate: una donna di 42 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale tra un’auto e un camper. Lo riportano i colleghi de La Prealpina.

L’impatto tra i due mezzi è avvenuto sulla carreggiata in direzione nord. La donna deceduta viaggiava a bordo del camper: sono rimaste ferite altre due persone, due uomini di 43 e 51 anni, uno dei quali versa in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione il camper avrebbe sbagliato ad imboccare lo svincolo in entrata, immettendosi sull’autostrada nel senso sbagliato. Ma la dinamica è ancora da accertare e confermare.

L’arrivo dei soccorritori

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. La donna era seduta nell’abitacolo di guida del camper assieme ad altri due uomini, il conducente di 43 anni e un altro passeggero di 51 anni. Entrambi sono rimasti feriti in maniera grave e sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Varese.

Ovviamente l’uomo che era alla guida del camper è stato sottoposto ad alcoltest e test tossicologici. Durante le operazioni di soccorso il traffico sull’autostrada è rimasto bloccato per ore ed è tornato regolare soltanto all’alba.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook