Campione di scialpinismo trovato morto in montagna: aveva 41 anni

Sconcerto nel mondo dello scialpinismo e in generale tra la gente appassionata di montagna. L’altro giorno è stato trovato morto sulla Testa del Paramont, in Valle d’Aosta, il campione 41enne Denis Trento. L’uomo, che sciava da solo, è probabilmente caduto. Il corpo senza vita è stato trovato alla base della parete Nord.

Le ricerche sono partite nel primo pomeriggio. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero e il medico dell’equipaggio non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.

Trovato con i ramponi ai piedi

Il corpo di Denis Trento è stato trovato dai soccorritori sopra a una valanga, ramponi ai piedi, in fondo a una parete. Resta da stabilire se sia o meno stato travolto dalla massa di neve.

I ramponi che indossava al momento dell’incidente possono indicare che stesse affrontando un passaggio delicato, non per forza in salita. L’uscita di sci ripido sulla Testa del Paramont, una delle sue “montagne di casa”, vicino a La Salle, era iniziata molto presto e sarebbe dovuta terminare entro la mattinata. Il pericolo valanghe nella zona, secondo il bollettino della Regione Valle d’Aosta, era 3-marcato sopra i 2.600 di quota metri e 2-moderato al di sotto.

L’allarme dei parenti

A dare l’allarme erano stati i parenti dell’uomo, attorno all’ora di pranzo, preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.

Come riporta Aosta Sera, durante il sorvolo, i soccorritori hanno individuato il corpo, ma il medico dell’equipaggio non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Trento era da solo e non si esclude che l’incidente sia avvenuto ancora mentre era in fase di salita verso la vetta, anche perché aveva ancora i ramponi indosso.

