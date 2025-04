Cane caduto nel torrente salvato dai vigili del fuoco. Si trattava di una femmina di pastore biellese di otto mesi circa.

Cane caduto nel torrente salvato dai vigili del fuoco

Nella mattinata di Pasquetta i vigili del fuoco del comando provinciale di Biella sono intervenuti nella zona di Mongrando per recuperare un cane caduto nel torrente Elvo. La cagnolina, un pastore biellese (o pastore di Oropa) di circa 7-8 mesi è stata recuperata. In azione gli specialisti del soccorso Speleo alpino fluviale. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Elva era rimasta isolata in una zona pericolosa, non riusciva a uscire dal corso d’acqua e rischiava di essere travolta. Gli operatori del soccorso speleo-alpino fluviale dei vigili del fuoco biellesi, al termine di un intervento non agevole, l’hanno messa in sicurezza.

Una nuova vita per l’animale

Non potendo risalire al proprietario, la cagnetta è stata affidata ai volontari del canile di Cossato, che se ne sono presa cura. Nel frattempo i vigili del fuoco, non conoscendo il suo nome, l’hanno “battezzata” con il nome “Elva”, dal nome del torrente in cui è stata recuperata. E oltre al nome, per l’animaletto è anche iniziata una nuova vita.

