Cane cieco finisce in un dirupo, viene salvato dai vigili del fuoco

Un povero cane cieco si era messo nei guai, finendo in un dirupo: ma i vigili del fuoco lo hanno salvato e restituito al proprietario. E’ accaduto l’altro giorno in valle Strona, nel Cusio. A intervenire sono stati i vigili del fuoco di Omegna e di Verbania.

L’intervento dei vigili del fuoco

La chiamata è arrivata in serata: si trattava del padrone di un cane non vedente che non riusciva più a recuperare il suo animale, finito in un dirupo impervio. L’animale cercava di venirne fuori ma, a causa anche dalla sua cecità, non riusciva. Così il padrone ha dato l’allarme.

I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma con il buio non sono risuciti a individuare subito l’animale. Solo all’alba del giorno successivo il cane è stato individuato. Un operatore si è calato imbragato, è riuscito a raggiungerlo e a portarlo in salvo.

Il cane pareva in buone condizioni, ed è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

