Canna fumaria in fiamme a Rovasenda, momenti di paura per i residenti. I vigili del fuoco hanno salvato buona parte del tetto dell’abitazione.

Canna fumaria in fiamme a Rovasenda, momenti di paura per i residenti

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio che si era sviluppato in una canna fumaria facesse danni davvero gravi. Qualche danno ovviamente c’è stato, ma relativamente limitato. E’ accaduto l’altra sera in via Garibaldi a Rovasenda.

Intorno alle 23 sono intervenuti i vigili del fuoco dalla centrale di Vercelli con la squadra dell’autoscala e a quella volontaria di Cossato, chiamati per il fuoco che si stava sviluppando nella canna fumaria di un’abitazione.

Come accennato, l’incendio si era innescato all’interno della canna fumaria, ma stava per intaccare anche il tetto circostante. Le squadre di vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme prima che si propagasse al resto della casa. Non ci sono stati feriti, né intossicati.

In questi giorni di inizio di stagioni fredde sono sempre numerosi gli interventi che i vigili del fuoco devono effettuare per lo spegnimento di canne fumarie. Per fortuna gran parte di questi incendi vengono circoscritti in tempo, anche se poi ai proprietari tocca mettere in cantiere i lavori di risanamento.

