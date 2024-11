Canna fumaria in fiamme, intervengono i vigili del fuoco FOTO

Canna fumaria in fiamme, intervengono i vigili del fuoco. La vicenda è accaduta nella mattina di oggi, sabato 30 novembre nella cascina Naja a Tronzano V.se.

Canna fumaria in fiamme a Tronzano

Questa mattina dopo le 9 squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris, quella volontaria da Santhià, e dalla centrale, sono intervenute con l’ autoscala, alla cascina Naja nel comune di Tronzano Vercellese per l’ incendio della canna fumaria.

L’immediato intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l’incendio che si era già sviluppato su tutta la canna fumaria non permettendo che si propagasse al resto del tetto.

Per fortuna non si registrano feriti. Le operazioni per la messa in sicurezza dell’area non sono state semplici.

