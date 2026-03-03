Carabinieri nelle stazioni sciistiche, multe per 7000 euro in Valtournenche. In vari esercizi pubblici sono state riscontrate violazioni e carenze.

Carabinieri nelle stazioni sciistiche, multe per 7000 euro in Valtournenche

Proseguono i controlli da parte dei carabinieri nelle principali località sciistiche. L’obiettivo – spiega una nota dell’Arma – è quello «di garantire maggiore sicurezza ai residenti ed ai turisti durante il periodo di alta stagione».

In particolare, nei giorni scorsi i controlli si sono concentrati nella Valtournenche dove sono state diverse le pattuglie di militari del Comando gruppo impegnate nei controlli, supportate da personale del nucleo antisofisticazioni e sanità, dal nucleo carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Aosta, dal nucleo carabinieri cinofili di Volpiano e da personale del corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Identificate quasi duecento persone

L’attività ha permesso di identificare 182 persone, controllare 110 veicoli e ispezionare diversi esercizi pubblici, dove sono state riscontrate violazioni per carenze igienico sanitarie e presenza di alimenti scaduti, ma anche sulla formazione del personale nell’ambito della sicurezza sul lavoro e la prevenzione incendi, oltre a carenze di segnaletica antincendio e vie di esodo ostruite.

Dopo questi controlli, sono state comminate diverse sanzioni amministrative per un totale di oltre 7000 euro. L’Arma dei carabinieri – chiude la nota – «proseguirà nei prossimi giorni con attività di prevenzione e controllo, nell’ottica di garantire sempre una maggiore tutela della legalità e della sicurezza della Regione». Lo riporta Aosta Sera.

