Cavo di seggiovia a Cervinia danneggiato con un flessibile

Giallo a Cervinia: qualcuno ha danneggiato probabilmente con un flessibile il cavo di una delle seggiovie. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, lunedì 8 gennaio quando la società Cervino Spa, responsabile della gestione del comprensorio sciistico, ha notato il danno alla fune in acciaio dell’impianto di risalita. La segnalazione è stata inoltrata ai carabinieri.

Il cavo compromesso appartiene alla seggiovia Cielo Alto. Non è stato completamente reciso, ma ha subito scheggiature. Di conseguenza, la seggiovia è rimasta fuori servizio per l’intera giornata, a seguito del rilevamento del problema da parte del sistema di controllo. E resterà chiusa fino a che non si ripara il danno. Da ricordare che l’incidente (o sabotaggio) non è un caso isolato nella valle tra Cervinia e Valtournenche, dove si erano già verificati due episodi simili in passato.

Ma si tratta di un episodio che ricorda da vicino anche quanto accaduto nell’ottobre del 2016 a Mera, a poche settimane dall’avvio della stagione invernale. In quella occasione, il cavo della seggiovia era stato manomesso in due punti.

Indagini in corso

La chiusura degli impianti da sci a Cervinia nella giornata di domenica, causata dalle avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da forti raffiche di vento in quota, ha ostacolato la tempestiva individuazione del danneggiamento. Solo ieri, in vista di una possibile riapertura parziale delle piste, è emerso il problema relativo alla fune della seggiovia di Cielo Alto, coinvolgendo due dei sei trefoli che costituiscono il cavo.

La situazione ha comportato non solo disagi operativi, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza degli impianti nel comprensorio sciistico di Cervinia. Sono ovviamente scattate le indagini per capire chi e perché abbia manomesso il cavo.

