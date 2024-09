C’è la festa, ruba al supermercato 38 bottiglie di alcolici. Per un 26enne di origine straniera scatta il divieto di entrare in provincia di Novara.

Passa dalla cassa del supermercato per pagare un prodotto di pochi euro, ma nello zaino gli scoprono bottiglie di alcolici per un valore di 500 euro. E’ successo in un supermercato di San Maurizio d’Opaglio. Un 26enne georgiano è stato fermato dai carabinieri.

Il giovane è stato fermato dai carabinieri mentre si allontanava. Gli addetti del market hanno notato che, mentre stava uscendo, l’uomo aveva uno zaino evidentemente pesante: e infatti gli sono state trovate ben 38 bottiglie.

Scatta il foglio di via

In tribunale a suo carico il giudice ha imposto il divieto di tornare in provincia di Novara. Il giovane si è giustificato che le bottiglie erano per una festa.

