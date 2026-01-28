Cede il tetto che sta riparando, gravissimo operaio residente in provincia. L’uomo ha 41 anni, l’incidente è accaduto in un capannone nel Canavese.

Cede il tetto che sta riparando, gravissimo operaio residente in provincia

Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di ieri, martedì 27 gennaio, a Castellamonte, nel Canavese. Un operaio di 41 anni, residente a Trino, è rimasto seriamente ferito dopo una caduta dall’alto mentre stava eseguendo interventi di manutenzione su un capannone industriale.

L’episodio si è verificato poco dopo le 10.30 in strada Cuorgnè, nella zona della frazione Spineto, alle spalle della vecchia fornace. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sul tetto dell’edificio quando, per cause ancora da chiarire, la copertura avrebbe improvvisamente ceduto facendolo precipitare all’interno dello stabile, dove sono presenti alcune officine. Il volo è stato di almeno sei metri e non si esclude che a cedere sia stato un lucernaio. La dinamica precisa resta comunque da chiarire.

L’allarme dei colleghi di lavoro

A dare l’allarme sono stati i colleghi, che hanno immediatamente contattato il 112. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e l’elisoccorso di Azienda Zero, atterrato nei campi adiacenti al capannone. L’operaio, inizialmente cosciente, presentava traumi gravi: dopo essere stato stabilizzato, è stato intubato e trasferito in codice rosso all’ospedale Cto di Torino.

Le sue condizioni sono giudicate serie. I medici hanno riscontrato traumi al torace, all’addome, al bacino e alla colonna vertebrale, riservandosi la prognosi. Durante le concitate fasi dei soccorsi, anche un collega del ferito ha accusato un malore ed è stato accompagnato al pronto soccorso di Cuorgnè per accertamenti.

Accertamenti in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castellamonte e della Compagnia di Ivrea, insieme ai tecnici dello Spresal dell’Asl To4. Gli accertamenti, coordinati dalla procura di Ivrea, serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

