Centra un’auto in sosta e si ribalta su un’altra vettura: 75enne in codice rosso. LE FOTO

Pauroso incidente con tre autovetture coinvolte e un pensionato grave al pronto soccorso. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, venerdì 16 maggio, lungo la strada che collega Biella al SDantuario di Oropa, e ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi.

Più precispamente, l’incidente è avvenuto in frazione Cossila San Grato. Secondo i primi riscontri, un pensionato di 75 anni a bordo di una Fiat Panda ha perso il controllo dell’utilitaria lungo un tratto di rettilinea. La vettura è finita contro un’altra auto che era in soste, e si è infine ribaltata su una terza vettura che stata sopraggiungendo in senso contrario.

Tirato fuori dal tettuccio

Sul posto sono intervenuti i vigili delo fuoco di Biella, gli operatori del 118 e i carabinieri. Arrivati sul posto, i vigili hanno trovato l’auto coricata sul fianco con il conducente all’interno. E hanno provveduto a liberarlo dalle lamiere aprendo il tettuccio dell’utilitaria. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Il 75enne è stato poi affidato alle cure del 118. La seconda auto era parcheggiata a bordo strada e la terza auto coinvolta era sul lato opposto della carreggiata. L’uomo è quindi stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Biella. Le sue condizioni sono al momento considerate gravi. Il traffico lungo Oropa è stato rallentato per permettere ai soccorsi di intervenire e garantire le cure del caso al malcapitato.

