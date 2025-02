Carambola con l’auto sulla strada del Lago Maggiore: morto a 33 anni. Il giovane ha centrato un blocco di cemento, ribaltandosi più volte.

Carambola con l’auto sulla strada del Lago Maggiore: morto a 33 anni

Ha sbandato e ha urtato un blocco di cemento che separa la strada dalla pista ciclabile. Il manufatto ha fatto da perno per l’auto che si è ribaltata più volte prima di fermarsi a una trentina di metri di distanza. Un terribile incidente accaduto nella nottata tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio all’altezza di Baveno, lungo la strada del Lago Maggiore.

Marco Gasparini non ce l’ha fatta: ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale “Castelli” di Verbani, ha cessato di vivere dopo una giornata di agonia.

Sconcerto nella zona

L’uomo stava viaggiando da solo verso Verbania lungo la strada provinciale 33 quando è avvenuto l’incidente. Non è ancora chiaro come mai Gasparini abbia perso il controllo della vettura: possibile un colpo di sonno.

Una tragedia che ha suscitato cordoglio in tutta la zona di Verbania, centro in cui il giovane uomo abitava. Ha lasciato la madre Patrizia e il papà Marzio. Il funerale è fissato per il pomeriggio di domani, martedì 18 febbraio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Trobaso, la frazione in cui l’uomo viveva.

Foto d’archivio

