Cerca casa il cane dell’insegnante travolta dal treno

Adesso Yuma è rimasta sola. E’ un pastore tedesco femmina di sette anni che cerca una casa e una famiglia. Si tratta del cane di Daniela Mondino, insegnante di musica e canto che è rimasta travolta e uccisa da un treno la scorsa settimana nella stazione di Chivasso.

Daniela Mondino aveva 61 anni. Originaria di Mazzè ma ora residente a Vische, se ne è andata in una gelida mattina di gennaio, travolta da un treno Intercity Notte, partito da Salerno e diretto a Torino, che proprio in quel momento, intorno alle 8.30 di lunedì 15 gennaio, stava attraversando la stazione di Chivasso.

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, la comunità di Mazzè è stata scossa da questa tragedia. Daniela era un’insegnante di musica e canto che proprio per seguire la sua passione artistica si era trasferita per un lungo periodo in Abruzzo, a L’Aquila, tra il 1987 e il 2002.

In quegli anni era entrata a fare parte di una realtà associativa che si occupava di insegnare musica e canto ai bambini ma soprattutto ai soggetti fragili, avvalendosi di nuove metodologie di insegnamento, con particolare riguardo all’uso della voce. Collaborava poi con le scuole elementari, medie e materne proponendo la musicoterapia come intervento volto all’integrazione.

Era poi tornata a vivere a Mazzè, e negli ultimi mesi, aveva venduto casa ed era andata ad abitare a Vische.

Tutti in paese la ricordano con affetto per il suo carattere aperto e disponibile. Rimangono adesso solo più le parole di una poesia che aveva pubblicato sul suo profilo: «Si dice che la musica sia l’universo dell’anima, ciò prova che l’anima e la carne non sono divisibili e che l’una contiene l’altra come la tastiera contiene i suoni».

Adesso c’è però anche da pensare a Yuma. Sui social è già partito il tam-tam degli appelli.