Cerca di bloccare il treno in stazione perché il compagno era in ritardo. Una donna ha anche litigato furiosamente con il responsabile.

Il treno stava per ripartire dalla stazione, ma il compagno ancora non si vedeva arrivare. Allora una donna ha raggiunto il capotreno e gli ha chiesto di aspettare ancora un po’ prima di fischiare il via libera per la ripartenza. Ma ovviamente il capotreno le ha risposto che questo non si poteva fare perché ci sono orari da rispettare. Allora la donna ha cercato di tirare il freno di emergenza e ne è nata una colluttazione con l’uomo.

E’ accaduto qualche giorno fa alla stazione di Salussola, lungo la linea feroviaria Santhià-Biella, nel tratto di pianura biellese.

L’intervento dei carabinieri

Quando il caopotreno ha impedito fisicamente alla donna di raggiungere il freno di emergenza, lei ha deciso di chiamare i carabinieri. E ai militari ha detto di essere stata aggredita dall’uomo. Alla fine poi il treno è ripartito, arrivando a destinazione solo con qualche minuto di ritardo. La donna, una 45 anni, ha però annunciato di voler denunciare il capotreno.

Foto d’archivio

