Chiama i carabinieri preoccupato per l’inquilino che non vede da tempo. Lo avevano arrestato. L’uomo era stato prelevato dalla polizia a portato in carcere per scontare alcuni anni di reclusione.

Aveva chiamato i carabinieri chidendo che cosa potesse fare per avere notizie del suo inquilino. L’uomo, 32 anni, non si faceva vedere da mesi, a casa non si trovava mei e non rispondeva al telefono. Preoccupato per lui e probabilmente anche per l’affitto, il padrone di casa di Ponderano, nel Biellese, ha contattato le forze dell’ordine.

Il timore di una disgrazia

Come riportano i colleghi di Prima Biella, il padrone di casa temeva che gli fosse accaduto qualcosa di grave. I carabinieri hanno compiuto un sopralluogo nell’alloggio, notando che vi erano i segnali di una casa abbandonata da chi l’abitava. Nella buca delle lettere c’era la posta di diverse settimane, e anche i vicini non sono stati di molto aiuto. Neppure dall’ospedale non risultavano accessi. Non solo: al suo posto di lavoro confermavano che non lavorava più da agosto.

Da una verifica più approfondita con la loro banca dati, i carabinieri hanno poi scoperto i motivi della sparizione dell’uomo: era stato arrestato dalla polizia per scontare alcuni anni di carcere, dove si trova attualmente recluso. Il “giallo” è stato così risolto.

