Ciclista travolto dal torrente, nessuna traccia: sospese le ricerche

Sono proseguite anche oggi, venerdì 28 agosto, le ricerche del ciclista disperso da martedì 25 agosto dopo essere stato travolto dalle acque del torrente Cervo. Le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato una nuova e approfondita perlustrazione del corso d’acqua, ma anche gli ultimi controlli non hanno permesso di individuare la persona.

Le operazioni hanno visto nuovamente impegnate le unità fluviali dei comandi dei vigili del fuoco di Biella e Vercelli. L’attività si è concentrata sul tratto a valle del punto dal quale erano partite le ricerche, seguendo il corso del torrente alla ricerca di qualsiasi elemento utile.

Setacciato il tratto da Gifflenga a Balocco

I soccorritori sono partiti dal guado di Gifflenga, procedendo lungo il Cervo con controlli accurati nelle zone considerate più significative. La perlustrazione è stata estesa progressivamente verso valle, raggiungendo il territorio vercellese.

Le squadre sono arrivate fino al ponte ferroviario nel comune di Balocco, verificando il corso d’acqua lungo l’intero tratto interessato dalle operazioni di oggi. Nonostante l’impegno degli specialisti e l’ampiezza della zona controllata, non sono emerse tracce utili per localizzare il ciclista. Ciclista che, da ricordare, non è ancora nemmeno stato identificato: nessuno ne ha denunciato la scomparsa.

Le operazioni vengono sospese

Al termine della giornata i vigili del fuoco hanno disposto la sospensione delle ricerche. La decisione arriva dopo quattro giorni di attività e numerose perlustrazioni effettuate lungo il torrente, sia nel Biellese sia proseguendo verso il territorio della provincia di Vercelli.

Le operazioni potranno essere riattivate qualora emergano nuovi elementi in grado di indirizzare i soccorritori verso altre zone da controllare. Al momento, dunque, del ciclista travolto dal Cervo nella mattinata di martedì non è stata ancora trovata traccia.

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