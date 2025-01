Cinghiale in pista all’aeroporto di Caselle. VIDEO

Cinghiale in pista all’aeroporto di Caselle. Momenti di concitazione al “Sandro Pertini”: alla fine l’animale impaurito è stato allontanato.

Cinghiale in pista all’aeroporto di Caselle

Momenti concitati l’altra mattina all’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle. Un cinghiale, proveniente dalla zona boschiva che circonda lo scalo, è riuscito a introdursi nell’area aeroportuale, probabilmente in cerca di cibo. Il video è disponibile su Prima il Canavese.

L’animale, visibilmente impaurito, ha messo in allarme il personale, che si è attivato immediatamente per risolvere la situazione ed evitare che il suo scorrazzare sulla pista potesse causare problemi alla sicurezza dei voli. Gli operatori della Sagat, la società che gestisce l’aeroporto, sono intervenuti prontamente per gestire la situazione.

Allarme rientrato

Le operazioni si sono concluse attorno alle 11, con il cinghiale allontanato in sicurezza e senza danni a cose o persone. Grazie alla rapidità dell’intervento, l’attività dell’aeroporto non ha subito alcun rallentamento, e non si sono registrati ritardi ai voli.

