Gattinara, auto distrutta per evitare un cinghiale lungo la 142. LE FOTO

Finisce nel fossato a lato strada e distrugge l’auto per evitare un cinghiale. E’ accaduto nella prima serata di ieri, giovedì 9 maggio, lungo il tratto di strada provinciale 142 tra Gattinara e Lozzolo. Protagonista una donna residente a Cossato.

Erano circa le 19.30 e la donna stava percorrendo il rettilineo quando improvvisamente si è vista spuntare davanti un cinghiale che attraversava la carreggiata. Istintivamente ha frenato e sterzato per evitare l’animale, ma la brusca manovra le ha fatto perdere il controllo della vettura, che è uscita di strada e si è infilata nel fossato lungo la carreggiata, finendo per fermarsi all’altezza di un incrocio con una strada laterale.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco. Per fortuna la donna è uscita pressoché incolume dall’incidente. Non così l’auto, che ha invece riportato danni ingenti. La vettura ha dovuto essere estratta dal fosso e portata via con il carroattrezzi.

Purtroppo gli incidenti che coinvolgono auto e animali selvatici rappresentano una costante lungo le strade della zona.

