Cinque anni dalla strage del Mottarone: Stresa ricorda le 14 vittime della funivia

Cinque anni dopo il disastro della funivia del Mottarone, Stresa si ferma per ricordare le 14 vittime precipitate dalla cabina il 23 maggio 2021. Nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio, nella chiesetta della Madonna della Neve, don Gianluca Villa celebra una messa in suffragio delle famiglie spezzate da quella tragedia.

L’incidente avvenne poco prima dell’arrivo alla stazione in vetta. La cabina precipitò nel bosco con 15 persone a bordo. Sopravvisse soltanto il piccolo Eitan Biran, allora bambino, salvato dopo ore drammatiche di soccorsi tra gli alberi della montagna che domina il Lago Maggiore.

Le vite spezzate

Nel disastro morirono intere famiglie, giovani coppie e bambini. Tra loro Amit Biran e Tal Peleg con il figlio Tom e i nonni Barbara Cohen e Itshak Cohen. Persero la vita anche Serena Cosentino e Mohammadreza Shahaisavandi, oltre ai varesini Alessandro Merlo e Silvia Malnati.

La tragedia colpì profondamente anche Vittorio Zorloni ed Elisabetta Persanini. Il loro figlio Mattia, di cinque anni, fu estratto ancora vivo dai soccorritori ma morì durante il trasferimento all’ospedale Regina Margherita di Torino. Tra le vittime anche Roberta Pistolato e Angelo Vito Gasparro, arrivati sul Lago Maggiore per una giornata di festa.

Una ferita ancora aperta

Secondo quanto emerso dalle indagini, la cabina non riuscì a frenare perché il sistema di emergenza era stato disattivato. La rottura del cavo traente trasformò la corsa verso monte in una tragedia senza scampo, lasciando una ferita profonda nella comunità di Stresa.

L’anniversario arriva dopo la conclusione del procedimento penale legato alla gestione dell’impianto. Un passaggio che continua a far discutere l’opinione pubblica, mentre il territorio mantiene viva la memoria delle vittime con una commemorazione diventata simbolo di dolore collettivo.

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