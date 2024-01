Clochard ucciso a coltellate: il cadavere scoperto da un passante. L’uomo è stato colpito sette volte: avviate le indagini delle forze dell’ordine.

Clochard ucciso a coltellate: il cadavere scoperto nel bosco

Il cadavere di un uomo di 43 anni è stato trovato a Venaria Reale, in una zona boschiva limitrofa alla ferrovia Torino Ceres lungo le rive del torrente Stura, nei pressi dello stabilimento Magneti Marelli.

Stando a quanto emerso finora, come riportano i colleghi di Prima Settimo, si tratterebbe di Margin Wojciechowski, uomo senza fissa dimora di origine polacca. E’ stato ucciso con sette coltellate: tre al petto, due alla schiena e due al polpaccio. Dalle notizie emerse, pare che il 43enne, prima di morire, avrebbe chiamato alcuni amici.

Trovato da un passante

A dare l’allarme è stato un passante che ha visto il corpo senza vita dell’uomo nel suo alloggio di fortun a due passi dal fiume Stura. Secondo quanto trapelato in queste ore, l’uomo fino a pochi mesi fa era il compagno di una donna italiana, a sua volta poi ritrovata morta in circostanze misteriose. C’è quindi chi pensa che dietro a questo delitto possa esserci un regolamento di conti, probabilmente in conseguenza di una lite.

Del caso si occupa la procura della Repubblica di Ivrea, mentre le indagini sono a cura del nucleo investigativo di Torino.