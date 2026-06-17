Varallo, strappo in giunta: il sindaco revoca le deleghe al vice Botta

Terremoto in giunta a Varallo: oggi, mercoledì 17 giugno, il sindaco Pietro Bondetti ha firmato il decreto con cui viene tolto a Eraldo Botta l’incarico di vicesindaco e assessore al bilancio, tributi, urbanistica, lavori pubblici, fondi europei, associazioni, piccole cose e comunicazione.

Il provvedimento, il decreto numero 55, richiama il Testo unico degli enti locali e lo statuto comunale. Alla base della decisione viene indicata la compromissione del rapporto fiduciario tra il sindaco e il componente della giunta, considerato elemento essenziale per il corretto funzionamento dell’organo esecutivo.

Le motivazioni del provvedimento

Nel documento si legge che, nel corso delle sedute di giunta e più in generale nell’attività politico-amministrativa dell’ente, sarebbero emerse significative divergenze tra le posizioni espresse da Botta e l’indirizzo politico-amministrativo del sindaco.

Secondo quanto riportato nel decreto, tali divergenze avrebbero compromesso il rapporto fiduciario necessario allo svolgimento delle rispettive funzioni. Il provvedimento parla anche di comportamenti ritenuti in contrasto con le disposizioni statutarie e tali da incidere sull’unità di indirizzo della giunta comunale.

LEGGI ANCHE: Borgosesia, il sindaco toglie le deleghe a Francesco Nunziata

Deleghe al sindaco fino a nuova nomina

Con effetto immediato, Eraldo Botta non ricopre più l’incarico di vicesindaco e assessore. Le deleghe che gli erano state attribuite con il decreto del 20 giugno 2022 rientrano temporaneamente nella competenza del sindaco Pietro Bondetti, fino a nuova nomina.

Il decreto prevede inoltre che il sindaco si riservi l’adozione di successivi provvedimenti per ridefinire l’assetto della giunta comunale. La revoca sarà comunicata al consiglio comunale nella prima seduta utile e pubblicata nella sezione dell’amministrazione trasparente del Comune di Varallo. Da ricordare, per inciso, che i due sono a fianco in giunta da molto tempo: nella scorsa legislatura le parti erano invertite, con Botta sindaco e Bondetti vice.

Una decisione che apre una nuova fase

La revoca delle deleghe segna ovviamente un passaggio politico rilevante per l’amministrazione comunale e per il futuro di Varallo, visto che nel 2027 la città andrà al voto. Nel provvedimento si sottolinea la necessità di intervenire a tutela dell’unitarietà dell’azione amministrativa, del prestigio istituzionale dell’ente e dell’efficacia dell’attività di governo.

Ora si attende di capire quali saranno le prossime mosse del sindaco Bondetti per la riorganizzazione della giunta. La redistribuzione delle deleghe e l’eventuale nuova nomina del vicesindaco saranno passaggi decisivi per definire il nuovo equilibrio amministrativo in municipio.

Qui sotto, il testo del decreto. Maggiori particolari domani su Notizia Oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook