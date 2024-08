Colpisce con una mazza da baseball il vicino di casa. Due episodi di intemperanza che hanno comportato avvisi orali da parte del questore.

Colpisce con una mazza da baseball il vicino di casa

La questura di Vercelli ha emesso nei giorni scorsi due provvedimenti di “avviso orale” nei confronti di due uomini. Nel primo caso, un cinquantenne già gravato da precedenti penali e di polizia ha colpito un vicino di casa con una mazza da baseball, dopo una lite. E nella colluttazione ha causato anche la caduta a terra dell’anziana suocera della vittima. Entrambi hanno riportato lesioni.

LEGGI ANCHE: Botte per l’affitto: proprietario prende a bastonate l’inquilino

Ferisce il rivale al volto mentre è ubriaco

L’altro provvedimento è stato emesso nei confronti di un altro cittadino italiano. In questo caso l’aggressore, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, avrebbe colpito al volto un uomo per futili motivi, causandogli lesioni. I provvedimenti del Questore in questi casi si accompagnano alle tante segnalazioni di reato alla competente Autorità Giudiziaria e ai conseguenti procedimenti penali, con relative eventuali condanne.

L’avviso orale è il provvedimento con il quale il questore avvisa oralmente il soggetto, che esistono indizi a suo carico, tali da farlo ritenere socialmente pericoloso, invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook