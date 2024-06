Colpo da 500mila euro al “Gratta e vinci” nel Biellese. E’ la seconda volta nel giro di un mese che si vince mezzo milione nel capoluogo laniero.

E’ un periodo decisamente fortunato per la città di Biella. Solo un mese fa era stato centrato un colpo da mezzo milione grazie a un “Gratta&Vinci Miliardario” acquistato con pochi euro. Si era con questo stabilito il record della vincita più alta mai ottenuta in città. Ebbene, l’altro giorno il record è già stato egualiato.

Un giocatore occasione ha infatti centrato un altro colpaccio da 500mila euro con un “Gratta&Vinci Miliardario”. Come riportano i colleghi di Prima Biella, questa volta il biglietto fortunato è stato acquistato e grattato nella tabaccheria di Daniele Pezzini in via Milano a Chiavazza, a pochi metri dal negozio Decathlon.

Tagliando da 5 euro

Un giocatore ha acquistato un tagliando da 5 euro e la sorpresa è stata grande, anzi grandissima quando si è accordo di aver “grattato” la combinazione di numeri vincente, quella che gli ha regalato 500mila euro, la stessa cifra vinta poco più di un mese fa nella ricevitoria vicina allo Stadio Comunale di Biella, in via Macchieraldo.

