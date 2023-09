Colpo da 595mila euro in Piemonte al Superenelotto. Il fortunato giocatore ha azzeccato un “5+1”. Intanto il jackpot cresce ancora.

Vinta la bella somma di 595mila euro al Superenalotto nell’ultima giocata in Piemonte. Come riporta Agipronews, si tratta di un “5+1” centrato a Ordassano, in provincia di Torino, la tabaccheria in via Vittorio Emanuele 14A, grazie a una schedina “5 Pannelli”.

Nessun “6” azzeccato a livello nazio ale nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot sale così a 51,6 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 7 settembre sono stati centrati anche due punti “5” da 96.249,98 euro ciascuno, uno a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, e un secondo ancora a Orbassano.

Da ricordare che l’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.