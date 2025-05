Colpo da 5mila euro nella ferramenta di Masserano. Ladri in azione nella notte, rubati soprattutto utensili e attrezzature professionali.

Colpo da 5mila euro nella ferramenta di Masserano

Ladri in azione l’altra notte a Masserano ai danni della ferramenta Santangelo, situata in via 2 Giugno. I ladri si sono introdotti all’interno dell’attività dopo aver forzato una finestra sul retro dell’edificio. Lo riportano i colleghi di Prima Biella. Il colpo, stando alle prime stime, avrebbe fruttato attrezzature da lavoro per un valore di circa 5mila euro, oltre a qualche somma di denaro prelevata dal fondo cassa.

Il proprietario della ferramenta ha scoperto l’accaduto nelle prime ore del mattino, recandosi al lavoro per l’apertura quotidiana. E ha immediatamente contattato i carabinieri.

Il sopralluogo e la conta dei danni

I militari, giunti sul posto, hanno effettuato un primo sopralluogo insieme al titolare, confermando che l’effrazione era avvenuta tramite l’accesso secondario.

Dalle immagini di videosorveglianza e dal sopralluogo, è emerso che i malviventi si sono concentrati principalmente su utensili e attrezzature professionali, mentre i danni ai locali sembrerebbero contenuti. Il titolare ha riferito di essere coperto da assicurazione, dettaglio che potrebbe agevolare il risarcimento dei beni sottratti.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire agli autori del furto. Gli inquirenti stanno analizzando anche le immagini di telecamere di sorveglianza presenti nella zona per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Foto d’archivio

