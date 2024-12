Furto e un volo nel torrente: rocambolesca fuga di un ladro in Valle d’Aosta. L’uomo è poi scappato rubando un’altra auto.

Furto e un volo nel torrente: rocambolesca fuga di un ladro in Valle d’Aosta

Scene da film l’altra mattina, all’alba, nella valle del Lys. Come riportano i colleghi di Aosta Sera, una persona, dopo aver rubato un furgone a Tour d’Héréraz, nel comune di Perloz, si è dato alla fuga dirigendosi verso Gressoney-La-Trinité. La corsa però si è conclusa in modo spettacolare: il veicolo ha sfondato le barriere di protezione finendo nel torrente Lys.

Uscito dal mezzo incidentato, il ladro non si è fermato. Ha rubato un’altra auto e si è nuovamente dato alla fuga. Quest’ultimo mezzo è stato poi abbandonato e ritrovato a Tour d’Héréraz a Perloz.

Indagini in corso

«Da quanto ricostruito dai carabinieri – racconta il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod – l’episodio è avvenuto tra le 4.30 e le 5 del mattino. I vigili del fuoco, sia professionisti che volontari, sono intervenuti prontamente sul posto e hanno lavorato fino alle 8.30 per recuperare il furgone e mettere in sicurezza l’area. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso».

A segnalare il furto del furgone ai carabinieri era stato lo stesso proprietario del mezzo intorno alle 4 circa del mattino.

