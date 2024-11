Colta da un malore allo stadio, muore tra le braccia del figlio calciatore. Il dramma durante una partita di Prima categoria nel Vercellese.

Colta da un malore allo stadio, muore tra le braccia del figlio calciatore

Un dramma che ha scosso il mondo dello sport dilettantistico piemontese nella giornata di ieri, domenica 3 novembre. E’ accaduto nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, al campo sportivo “Bigando” di Livorno Ferraris, durante la partita di Prima categoria Piemonte-Valle d’Aosta, Girone B. Erano in campo le squadre di Livorno Bianzè e Junior Torrazza. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Una spettatrice di 57 anni e residente a Ivrea, la mamma di Alberto Enrico, calciatore titolare della squadra di casa, ha improvvisamente accusato un malore sugli spalti. Un malore che poi si è rivelato fatale. Alberto, notando l’agitazione tra il pubblico, si è precipitato immediatamente verso le tribune, seguito da altri presenti, per capire cosa stesse accadendo e assistere la mamma in quei momenti drammatici.

L’intervento dei soccorsi

A soccorso della donna sono arrivati immediatamente i tecnici delle due società, e poi gli operatori del 118. Ma non c’è stato nulla da fare. «La comunità sportiva e gli spettatori presenti si sono stretti in un doloroso silenzio – commenta Rocco Caffarelli, presidente della squadra di casa -. Tutti uniti nella solidarietà per il giovane calciatore, colpito da una perdita incolmabile proprio mentre era in campo, rappresentando i colori della sua squadra e della sua famiglia».

La partita naturalmente è stata sospesa. La società dello Junior Torrazza ha voluto stringersi attorno al dolore di Alberto Enrico con un post.

