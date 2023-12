Come le comiche di Stanlio e Ollio: un incidente tira l’altro in una via di Vercelli. Incredibile catena di episodi, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Come le comiche di Stanlio e Ollio: un incidente tira l’altro in una via di Vercelli

Se non fosse che ci sono auto danneggiate (e quindi costi economici), la catena di episodi riportata dai colleghi di Vercellioggi.it è degna di un film di Stanlio e Ollio.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 dicembre, in via Paggi. Tutto è iniziato con un’Alfa Romeo che centra una vettura parcheggiata lungo la strada. L’uomo scende, qualcuno chiama gli agenti della polizia locale. I vigili arrivano, eseguono i rilievi di rito e chiedono al conducente dell’Alfa Romeo di sottoporsi al test alcolimetrico.

Costui cerca di opporsi, e si innesca una discussione piuttosto animata, tra il traffico che si faceva via via più congestionato.

Il secondo e il terzo incidente

Ed è proprio in questi momenti di concitazione che un furgone impatta contro un’altra auto parcheggiata lungo la strada. Il caos del traffico peggiora ulteriormente, ma alla fine si riesce a decongestionare la situiazione e a chiamare il carro-attrezzi, intanto che le forze dell’ordine procedevano con rilievi e verbalizzazioni.

Ed è a questo punto che accade il terzo incidente. Facendo manovra per riuscire a caricare la prima auto urtata, il carro-attrezzi striscia contro la fiancata di una terza auto parcheggiata, producendo danni ben immaginabili.

Foto d’archivio, le foto vere su Vercellioggi.it.