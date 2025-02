Con l’auto impatta contro due cavalli, giovane in condizioni disperate. Gli animali erano in fuga dopo essere stati spaventati dai lupi. Codice rosso per un 26enne.

Con l’auto impatta contro due cavalli, giovane in condizioni disperate

Gravissimo quanto incredibile incidente accaduto prima dell’alba di ieri, domenica 2 febbraio. Si è verificato sulla strada provinciale 590 località Robella, tra la provincia di Alessandria e quella di Asti, dove un auto condotta da un ragazzo di 26 anni si è scontrata violentemente contro due cavalli. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Già così l’incidente appare molto singolare, ma c’è di più. A quanto è stato stabilito poi, pare che i due cavalli fossero finiti lungo la strada in quanto spaventati dall’attacco di uno o più lupi.

Una sfortunata serie di circostanze

Più precisamente, i lupi hanno attaccato un gregge di pecore. Ne è uscito un breve inseguimento che ha portato i predatori a ridosso della stalla, dove c’erano anche cavalli. Due di questi, terrorizzati, hanno scavalcato il recinto e sono corsi fino a giungere sulla strada provinciale proprio nel momento in cui arrivata l’auto condotta dal 26enne.

L’allarme ai soccorsi è stato inviato automaticamente dallo SmartWatch indossato dal conducente.

I soccorsi

Sul posto la centrale operativa 118 ha inviato i mezzo di soccorso di base di Cerrina e avanzato di Moncalvo e Chivasso. Sono inoltre intervenuti i vigili del fuoco di Cocconato e Asti e i carabinieri di Cocconato e Castelnuovo. Presenti anche i cantonieri della Provincia di Asti.

Il conducente, viste le gravi ferite riportate è stato trasportato in ospedale a Chivasso in codice rosso, per poi esser trasferito all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. I due cavalli sono deceduti.

