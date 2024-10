Fiamme nel maneggio, i cavalli sono stati messi in salvo. Si indaga sulle cause del rogo, in azione i vigili del fuoco.

Sono in fase di accertamento le cause di un incendio che l’altra mattina all’alba si è sviluppato in un maneggio di Roppolo, nel basso Biellese. Come riporta Prima Biella, le fiamme si sono sviluppate da un box che ospitava uno dei cavalli per poi estendersi ad altre struttura del complesso.

In salvo gli animali

Gli animali sono stati subito messi in salvo e ricoverati al sicuro in altre zone del maneggio. Sul posto, poco dopo le 7 del mattino, sono giunti quattro mezzi del comando dei vigili del fuoco di Biella e una autobotte del distaccamento di Santhià. L’incendio è stato estinto e subito dopo sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza delle aree coinvolte.

