Si schianta con la moto contro il guard-rail: morto 57enne

Una tragedia della strada che ha colpito Ivrea. Gianfranco Vogliano, 57 anni, residente in città e alpino molto conosciuto, ha perso la vita nel fine settimana in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 75, in via Lago Sirio.

Poco prima delle due del mattino, l’uomo era in sella alla sua moto Yamaha quando, all’altezza di una curva, ha perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro il guardrail con un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Vogliano è morto sul colpo.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Ivrea. I soccorsi sono stati rapidi, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Ai carabinieri della sezione radiomobile di Ivrea il compito di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, che appare al momento come autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada buio e insidioso, già noto per la sua pericolosità. La comunità eporediese si stringe ora attorno alla famiglia della vittima, profondamente colpita da questa improvvisa perdita.

