Consiglieri comunali in accappatoio e ciabatte: ecco perché

Che cosa ci fanno un gruppetto di persone in accappatoio e ciabatte all’ingresso dello spogliatoio dell’area sportiva di Cigliano? Nulla di particolare. Si tratta di un’azione del gruppo d’opposizione consiliare “Innovazione e tradizione per Cigliano”.

Alcuni di loro hanno infatti deciso di recarsi sul posto in tenuta da doccia per far comprendere che potrebbe farlo chiunque, visto che i servizi sono accessibili, non c’è alcun divieto e sono aperti. Della curiosa “performance” ne danno conto i colleghi di Prima Chivasso.

“Si vede che il Comune vuole offrire la doccia a tutti”

«Da parecchi giorni è aperto 24 su 24 e spesso anche con la luce accesa – ironizza il gruppo dopo la provocazione -. Viste le alte temperature dell’ultimo periodo, si vede che l’amministrazione comunale offre il servizio doccia h 24 al centro sportivo Cavalier Gerardi». Naturalmente il gruppo d’opposizione non si è fermata a pungolare l’amministrazione del sindaco Giorgio Testore ma ha già protocollato in Comune un’interrogazione.

Vi si legge: «A seguito di ripetute segnalazioni pervenute quotidianamente in più sere ed in orari inoltrati, riguardanti gli spogliatoi e docce del centro sportivo polivalente, lasciati aperti alla mercé di tutti, con luci accese ed alcune volte con acqua sgorgante (anche acqua calda), rivolgiamo alla signoria vostra, per conoscere le motivazioni su tale abbandono ed incuria a danno della popolazione ciglianese».

