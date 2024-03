Crolla edifcio lungo la strada a Greggio, Atap sposta la fermata bus. Per motivi di sicurezza chi vuole salire sul pullman per Gattinara deve spostarsi di 40 metri.

L’Atap, azienda trasporto provinciale, ha segnalato che nel centro abitato di Greggio è stata spostata di una quarantina di metri la fermata dei pullman che transitano in direzione di Gattinara. Il motivo? E’ crollato un edificio proprio a ridosso della strada.

L’area di sosta collocata in piazza Roma non sarà pertanto utilizzabile e verrà collocata in direzione Vercelli, in corrispondenza del segnale di preavviso rotatoria, lungo lo stesso marciapiede.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero verde 800.912.716.