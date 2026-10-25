Tragedia al parco: 60enne muore soffocato da un panino durante un pic-nic

Una giornata di svago si è trasformata in tragedia al parco Zoom di Cumiana. Un uomo di 60 anni è morto soffocato da un boccone mentre stava mangiando un panino durante un picnic organizzato all’interno del bioparco.

Il sessantenne, disabile e residente a Bastia Mondovì, era arrivato al parco in carrozzina insieme a una comitiva composta da altre persone con disabilità e accompagnata da un gruppo di volontari che aveva organizzato la gita.

I soccorsi sono scattati immediatamente

La situazione è precipitata nel giro di pochi istanti. Un pezzo di cibo avrebbe ostruito completamente le vie respiratorie, impedendo all’uomo di respirare. Gli accompagnatori e il personale del parco sono intervenuti subito, cercando di prestargli aiuto.

Contemporaneamente è stato chiamato il 118. L’ambulanza ha raggiunto rapidamente il parco, ma nonostante i tentativi effettuati sul posto per il sessantenne non è stato possibile fare nulla.

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Una tragedia davanti agli altri partecipanti

Il decesso ha sconvolto il gruppo con il quale l’uomo aveva raggiunto Cumiana in mattinata. Quella che doveva essere una giornata all’aperto e in compagnia si è trasformata improvvisamente in un momento drammatico per volontari e partecipanti.

L’episodio si è verificato durante il momento del pranzo, quando la comitiva si era fermata per il picnic. Il soffocamento è stato tanto improvviso quanto rapido, lasciando pochissimo margine ai soccorritori intervenuti.

Come può avvenire il soffocamento

Il soffocamento da cibo si verifica quando un boccone, invece di proseguire verso l’esofago, finisce nelle vie respiratorie e blocca il passaggio dell’aria. Se l’ostruzione è completa, la persona non riesce più a respirare e la situazione diventa immediatamente critica.

In questi casi la rapidità dell’intervento è fondamentale, ma non sempre le manovre riescono a risolvere l’ostruzione. Nel caso avvenuto a Cumiana, ogni tentativo di salvare il 60enne si è purtroppo rivelato inutile.

Il dolore della comitiva e dei volontari

La tragedia ha inevitabilmente segnato tutti coloro che avevano preso parte alla giornata. L’uomo era arrivato al parco insieme al gruppo per trascorrere qualche ora di svago, accompagnato da persone che stavano condividendo con lui l’esperienza.

Il decesso improvviso ha lasciato sgomenti accompagnatori e presenti. Una gita organizzata con finalità ricreative e inclusive si è conclusa così nel modo più drammatico.

Foto d’archivio

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